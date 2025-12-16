В Брянской области 20 человек госпитализированы после ДТП с детским автобусом

Микроавтобус, перевозивший детей, попал в аварию на 367-м км автодороги М-3 в Брянском районе. Погибших нет. В больницу доставили десять несовершеннолетних, девять взрослых и двоих водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Брянской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с микроавтобусом. Тот перевозил воспитанников и сотрудников межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района, уточнили в региональной прокуратуре. Они ехали на концерт в Брянск. В итоге за медицинской помощью обратились десять пассажиров микроавтобуса.

На место ДТП выезжала прокурор Брянского района Ольга Козлова. Ведомство начало проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке детей.