Банк «Санкт-Петербург» за 11 месяцев сократил чистую прибыль по РСБУ на 22%

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ за январь–ноябрь 2025 года снизилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 37 млрд рублей. Об этом говорится в предварительной отчетности кредитной организации, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

С учетом особенностей налога на прибыль в банке предлагают ориентироваться на показатель прибыли до налогообложения: за 11 месяцев он достиг 48,8 млрд рублей, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. В ноябре прибыль до налогообложения составила 1,9 млрд рублей (-71,7% к ноябрю 2024 года), чистая прибыль — 1,2 млрд рублей (-79%).

Чистый процентный доход за 11 месяцев вырос на 8,3%, до 68,5 млрд рублей. При этом в ноябре показатель снизился на 15,1% в годовом выражении, до 5,5 млрд рублей. В банке это объясняют динамикой ключевой ставки и структурой бизнеса с высокой долей «дешевого» фондирования и корпоративных кредитов с плавающей ставкой.

Чистый комиссионный доход за отчетный период увеличился на 3%, до 10,7 млрд рублей (1 млрд рублей в ноябре, плюс 14,3% к ноябрю прошлого года). Совокупная выручка за 11 месяцев составила 88,2 млрд рублей (рост на 4,8%), в ноябре — 7,1 млрд рублей (-13,7%). Операционные расходы выросли до 24,7 млрд рублей (+6,3%), показатель отношения издержек к доходам (CIR) составил 28%.

Расходы на резервы по кредитам клиентам за январь–ноябрь достигли 13,8 млрд рублей, стоимость риска (CoR) — 1,8%, что укладывается в ориентир банка около 2% по итогам 2025 года.

Кредитный портфель БСПБ до вычета резервов на 1 декабря 2025 года составил 919,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 23,3%. Корпоративный портфель вырос до 724,3 млрд рублей (+24,3% с января), розничный — до 195,3 млрд рублей (+19,8%). Уровень просроченной задолженности снизился до 2,1% против 2,7% на 1 января, уровень покрытия просрочки резервами — 159,6%.

Средства клиентов за тот же период увеличились до 855,1 млрд рублей (+20,2% с начала года): депозиты корпоративных клиентов достигли 369,7 млрд рублей (+30%), розничных — 485,4 млрд рублей (плюс 13,7%).

Акционерный капитал банка на 1 декабря составил 214,7 млрд рублей (+7,8% с начала года), собственный капитал по методологии Банка России — 203 млрд рублей (+2,5%). Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 16,9% при минимуме 6%, общего капитала (Н1.0) — 21,3% при минимуме 8%.

В ноябре кредитная организация отчиталась, что год к году снизила чистую прибыль по МСФО за три квартала на 11,1% — с 37,6 млрд рублей до 33,4 млрд. При этом по итогам первого полугодия банк нарастил этот показатель на 1,4% — 24,7 млрд рублей.

Подробнее о перспективах БСПБ и банковской отрасли в регионе — в материале «Ъ Северо-Запад» «Банк "Санкт-Петербург" недополучил доход».

Артемий Чулков