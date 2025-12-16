Эрдоган анонсировал символические шаги по улучшению отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна постепенно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией. Этот вопрос он связал с тем, что Армения и Азербайджан согласовали мирное соглашение.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

«Южный Кавказ, годами жаждавший мира, сегодня переживает исторический период. Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного соглашения. Параллельно с этим процессом и в диалоге с Азербайджаном мы также продвигаем процесс нормализации отношений с Арменией. С Божьей помощью, в начале следующего года мы предпримем ряд символических шагов»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по TRT Haber).

Турция одной из первых признала независимость Республики Армения в 1991 году, но дипломатические отношения между странами так и не были установлены. В армяно-азербайджанском конфликте Анкара всегда поддерживала своего союзника — Баку. К тому же Турция отвергает обвинения Армении в геноциде армян в Османской империи в 1915 году.

В июне в Стамбуле прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана — первая встреча такого уровня между лидерами стран. В декабре агентство Bloomberg сообщало, что Турция в ближайшие шесть месяцев может открыть сухопутную границу с Арменией, закрытую с 1993 года.

Лусине Баласян