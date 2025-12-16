ТМК продала Челябинский завод металлоконструкций

Трубная металлургическая компания (ТМК) закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций, сообщает «Интерфакс». Актив приобрел сторонний инвестор.

Условия сделки не раскрываются. Решение о продаже является частью стратегии развития компании, подчеркивают в ТМК.

«Сделка позволит сконцентрироваться на укреплении основных конкурентных преимуществ ТМК, таких как создание инновационных продуктов и материалов, совершенствование линейки высокотехнологичной трубной продукции, а полученные денежные средства будут способствовать укреплению финансовой стабильности и реализации перспективных проектов», — отмечается в сообщении компании.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре ЧЗМК уведомлял миноритариев о том, что ТМК намеревается продать пакет акций компании «Таймыр инжиниринг» (Москва) по цене 5,2 млрд руб.

Виталина Ярховска