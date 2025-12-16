Орловские власти отказались от салюта на Новый год

Власти Орловской области отказались от запуска салюта в честь Нового года. Об этом во время прямого эфира в своих социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что под пиротехнику стали маскировать взрывные устройства. «Не то сейчас время, чтобы запускать салют. Каждый взрыв мы сразу смотрим, сбили, не сбили. Падение осколков — для людей это психологический вопрос»,— пояснил господин Клычков.

С 15 декабря в Орловской области действует временный запрет на продажу пиротехнических изделий. Местные власти уточняли, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности при проведении праздничных новогодних мероприятий.

Кабира Гасанова