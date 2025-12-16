Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде включили в перечень платных

Перечень платных парковок в Нижнем Новгороде дополнили адресом на площади Горького со стороны здания по улице Большой Покровской, 56. Об этом говорится в постановлении мэрии от 16 декабря 2025 года.

В этом здании находится Дом связи, выкупленный властями региона у «Ростелекома».

Кроме того, на улице Ошарской (от улицы Володарского до Октябрьской) и в Холодном переулке парковка станет платной по обеим сторонам. Сейчас на Ошарской платная парковка размещена по четной стороне, в Холодном переулке — по нечетной.

Галина Шамберина