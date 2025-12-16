Поступок депутата Дорожкина шокировал секретаря отделения «ЕР» в Тольятти

Секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти, экс-депутат Госдумы РФ Владимир Бокк заявил, что ситуация с его однопартийцем Александром Дорожкиным вызвала «шок», однако нарушений действующего законодательства России не выявлено. При этом он подчеркнул, что депутат допустил нарушения этических норм, принятых в партии, сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник, 16 декабря, стало известно, что Александр Дорожкин добровольно покинул ряды «Единой России», написав заявление о выходе из партии. Депутат также закрыл свою страницу в «ВКонтакте».

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко недавно поделилась в запрещенном в России Instagram, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Кроме того, по данным «Ъ-Волга», исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам подобрать медучреждение в латиноамериканской стране. Комментарий по этой ситуации в реготделении «ЕР» обещали предоставить позже.

Андрей Сазонов