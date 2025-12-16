Аракчи: Иран и Россия помогают друг другу смягчать последствия санкций

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статье для «Ъ» указал, что Иран и Россия стали «объектом односторонних, внеправовых и бесчеловечных санкций». Однако, отметил он, это позволило расширить сотрудничество стран для смягчения последствий.

Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аббас Аракчи отметил, что введенные против России и Ирана санкции «не только нарушают международное право, но и попирают основные права государств». «Этот общий опыт послужил важной основой для углубления сотрудничества в целях смягчения последствий санкций, развития независимых финансовых и банковских механизмов, укрепления торговли в национальных валютах и повышения экономической и технологической устойчивости обеих стран»,— говорится в статье министра.

«На политическом уровне и в сфере безопасности сотрудничество и координация между Тегераном и Москвой занимают привилегированное положение. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Российская Федерация играет важную роль в противодействии односторонним действиям, инструментальному использованию международных институтов и попыткам навязать политическую волю посредством давления и санкций»,— подчеркнул Аббас Аракчи.

Лусине Баласян