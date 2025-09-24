Правительство предложило ужесточить наказания для ушедших на фронт от уголовного преследования

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказаний за воинские преступления для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны в обмен на освобождение от уголовного преследования.

Изменения в уголовном преследовании в равной степени коснутся двух категорий военнослужащих. Тех, кто подписал контракт в обмен на освобождение из мест лишения свободы, куда они были определены по приговору суда. И тех, кто согласился отправиться на фронт в обмен на приостановку уголовного производства еще до приговора.

Для этих категорий военнослужащих в период вооруженного конфликта предлагается заменить сроки, на которые могут осудить за некоторые воинские преступления, с существующих на более жесткие:

За дезертирство (ст. 338 УК РФ) — на срок от 10 до 20 лет (сейчас от 5 до 15 лет);

За уклонение от службы путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов или иного обмана (ст. 339 УК РФ) — на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 5 до 10).

За самовольное оставление места службы или неявку без уважительных причин (ст. 337 УК РФ) наказания, как и в изначальном варианте статьи, ранжируются в зависимости от срока задержки:

При неявке на службу без уважительной причины от двух до десяти суток — на срок от 2 до 6 лет (сейчас до пяти лет);

При неявке свыше десяти суток, но не более одного месяца — на срок от 3 до 8 лет (сейчас до семи лет);

При неявке более одного месяца — на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 5 до 10 лет).

К законопроекту приложен отзыв Верховного суда. Ведомство признало поправки «актуальными и своевременными», сославшись на «соотношение преступлений», совершенных военнослужащими из числа бывших заключенных.

Инициатива разработана Минюстом, а на прошлой неделе она была поддержана комиссией правительства по законопроектной деятельности.

Степан Мельчаков