Прокуратура проводит проверку после массового отключения электроэнергии в Гатчине

Гатчинская городская прокуратура организована проверка по факту аварийного отключения электроснабжения в районном центре. Инцидент произошел утром 15 декабря.

Как сообщили в надзорном ведомстве, с 09:20 понедельника АО «ЛОЭСК» произвело аварийное отключение электроэнергии у ряда абонентов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на линии сети. Отключение затронуло центральную часть города, включая объекты социальной инфраструктуры.

В настоящий момент проведение аварийно-восстановительных работ на электросетях в Гатчине взято на контроль городской прокуратурой. Задействованы дополнительные силы и техника для скорейшего устранения последствий аварии.

В ходе проверки ведомство даст комплексную оценку соблюдения требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Андрей Цедрик