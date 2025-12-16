Аракчи: сотрудничество РФ и Ирана поможет в достижении глобальной стабильности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статье для «Ъ» заявил, что в условиях односторонних действий, политического давления и незаконных санкций необходимость укрепления сотрудничества с Россией возрастает. По его словам, в этой новой структуре отношений стороны «движутся к построению порядка, в котором сотрудничество заменит гегемонию, диалог заменит давление, а уважение заменит навязывание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: пресс-служба президента РФ Аббас Аракчи

Фото: пресс-служба президента РФ

«В этом отношении ''Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве'' является не только документом, регулирующим двусторонние отношения, но и рамкой для активного участия двух стран в формировании многостороннего, справедливого и сбалансированного порядка; порядка, который принесет пользу государствам, региональной стабильности и глобальной справедливости»,— заметил Аббас Аракчи.

Глава иранского МИДа заметил, что активное сотрудничество Ирана и России по линии международных организаций и в рамках соглашений, особенно группы БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, «отражает общее понимание обеими странами необходимости перехода от однополярного порядка к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному порядку».

Полную версию статьи Аббаса Аракчи читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян