Страхование потеряло в лизинге

Последние несколько лет рынок лизинга показывал рост, однако за неполный 2025 год страховщики зафиксировали значительное снижение премий. Причиной тенденции стало сокращение рынка лизинга на фоне высокой ключевой ставки и срыва сделок. Кроме того, страховщики столкнулись с высокой конкуренцией и ростом убыточности, в результате чего им пришлось изменить подход к бизнесу в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Снижение на прокат

По итогам неполного 2025 года сборы по страхованию предметов лизинга показали снижение, следует из опроса “Ъ” страховых компаний. По оценкам «РЕСО-Гарантии», за 11 месяцев этого года объем собранной премии сократился на 30–35% год к году. В «Зетта Страховании» снижение оценивают на 30–35%.

Эксперты «Росгосстраха» отмечают, что уровень сборов мог снизиться на 12–18%, в «Согазе» считают, что на 15%. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, объем сегмента за этот период мог составить 140–200 млрд руб. При этом, если последние два-три года страхование предметов лизинга активно росло, то и страховой портфель по лизингу увеличивался опережающими темпами — на 15–20%, отмечает исполнительный директор «Согаза» Максим Тимошенко.

Основная причина — в заметном снижении продаж у самих лизинговых компаний, говорят страховщики. По оценкам «Эксперт РА», падение рынка лизинга составило за первое полугодие 2025 года 45% год к году. Во втором полугодии эта тенденция сохраняется, отмечают страховые компании.

Высокая ключевая ставка существенно изменила экономику сделок и повысила стоимость привлеченного финансирования, для части клиентов это сделало новые проекты либо менее привлекательными, либо экономически невозможными, поясняет руководитель управления, заместитель директора департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахования» Екатерина Агафонова. Кроме того, заметное влияние оказал рынок грузовых транспортных средств, поскольку этот сегмент традиционно формировал значительную долю сделок — его охлаждение привело к сокращению активности по всему рынку, считает госпожа Агафонова.

Дополнительное влияние, по словам эксперта, оказали регулярные повышения утилизационного сбора, усиливающие нагрузку на конечную стоимость техники, а также рост долговой нагрузки транспортных компаний. Также среди причин находится большое количество дефолтных сделок, отмечает заместитель директора Департамента страхования непромышленных рисков «Росгосстраха» Павел Александров. Выросло количество досрочных расторжений договоров лизинга и изъятий техники, что послужило причиной прекращения ряда сделок раньше времени, указывает господин Тимошенко.

Вместе с тем по видам транспорта динамика оказалась разноплановой. Кратно увеличилось страхование б/у-сегмента, на что повлияло большое количество стоков, повторно передающихся в лизинг, говорит начальник Управления лизинговых продаж в «РЕСО-Гарантии» Алексей Лингенау.

«Что касается моторных видов страхования, в текущем году мы наблюдали меньшее падение в сегменте страхования легкого коммерческого транспорта отечественного производства, чем в среднем по рынку. Это объясняется их стабильной доступностью, налаженными каналами поставки запчастей и привлекательной ценовой политикой, что делает их оптимальным выбором для обновления корпоративных парков и развития логистических мощностей малого и среднего бизнеса»,— рассказывает Екатерина Агафонова.

Страхование грузового транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, различного оборудования снизилось больше прогнозируемых значений, говорит господин Лингенау. По его словам, на эту динамику повлияло кратное снижение объема выдач, особенно в розничном сегменте, отказ некоторых лизинговых компаний в сложной экономической ситуации от части сегментов.

Ключевые проблемы

Уходящий год принес рынку страхования предметов лизинга ряд существенных вызовов, указывают страховщики. Одной из ключевых проблем стало дальнейшее удорожание восстановительного ремонта и обслуживания импортной техники, что напрямую связано с сохраняющимися сложностями в цепочках поставок оригинальных запчастей и ограниченным числом квалифицированных сервисных центров, признается госпожа Агафонова.

Это неизбежно привело к увеличению средней стоимости страхового случая и, как следствие, к росту убыточности по портфелям, говорит она. Кроме того, при конкурентном давлении на тарифные ставки и возрастающей нагрузке это привело к снижению маржинальности каско на 23% от аналогичного периода прошлого года на страховом рынке, добавляет Алексей Лингенау. Снижение клиентами платежной дисциплины вызвало беспрецедентный рост стоков, в связи с чем аннулированная премия за предыдущие периоды страхования установила новый антирекорд, указывает господин Лингенау.

Чтобы преодолеть проблемы, страховщики пересматривали тарифную политику. Это, в частности, внедрение динамических тарифов, учитывающих реальные затраты на восстановление техники, специфику региона эксплуатации и тип техники, включая надбавки за сложности с доступностью запчастей, говорит директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик. Также это усеченные страховые продукты: вместо единого «полного каско» — гибкие пакеты с опциональными рисками (угон, ДТП, поломка), что помогло сохранить клиентов при росте стоимости страховки, указывает он.

Что касается адаптации тарифной политики, то здесь ключевым инструментом стал переход к динамическому ценообразованию, основанному на анализе больших данных, отмечает Екатерина Агафонова. «Мы переформатировали подходы к бизнесу и адаптировали рисковую политику под новую реальность»,— подтверждает Алексей Лингенау.

Небольшие надежды

По итогам 2025 года снижение совокупного объема рынка страхования предметов лизинга может составить 9–11% год к году, оценивает господин Якубчик. Многие компании предпочитают размещать средства на депозитах, считая это более выгодным вложением, чем обновление основных средств производства, в частности через лизинг, поясняют эксперты «Зетта Страхования».

В 2026 году объем рынка страхования предметов лизинга будет напрямую зависеть от внешних факторов, считает начальник управления страхования «ПСБ Лизинга» Александр Таганов. Ключевыми из них являются динамика ключевой ставки Банка России, возможные меры государственной поддержки промышленности и лизинга, в том числе пролонгация действующих программ по льготному лизингу, уровень загрузки производственных мощностей, что особенно важно для сегментов авиации и железнодорожного транспорта, поясняет он.

«Мы ориентируемся на оптимистичный сценарий — умеренное восстановление рынка страхования предметов лизинга в 2026 году и его рост на 5–7%»,— говорит господин Якубчик. Такой потенциал возможен за счет роста нового бизнеса на фоне возможного снижения ключевой ставки и продолжения господдержки и субсидированных программ, адаптации под существующие реалии тарифной политики и процессов у страховщиков и лизингодателей, что повысит конверсию и снизит волатильность убытков, поясняет эксперт. Также за счет роста спроса на страхование в устойчивых нишах — логистика, сельхозтехника и корпоративные автопарки — и цифровой интеграции, добавляет он.

Петр Вьюгин