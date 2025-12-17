На умеренном ходу

Рынок автомобильных грузоперевозок завершает год в состоянии умеренного роста — впрочем, часть участников отрасли скорее характеризуют ситуацию как стагнацию. На показатели влияли слабый спрос, вызванный замедлением экономики, повышение себестоимости, высокие проценты по кредитам и проблема неплатежей со стороны заказчиков. Ключевым фактором следующего года станет усиление налоговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рынок автомобильных грузоперевозок завершает год в состоянии умеренного роста — впрочем, часть участников отрасли скорее характеризуют ситуацию как стагнацию, следует из опроса “Ъ”. На показатели влияли слабый спрос, вызванный замедлением экономики, повышение себестоимости (в том числе рост цен на топливо), высокие проценты по кредитам и проблема неплатежей со стороны заказчиков, отмечает основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Святослав Вильде.

По словам гендиректора транспортной компании Delko Санджара Ашуралиева, текущий год для рынка грузовых автоперевозок складывался непросто: на фоне общего удорожания услуг и сокращения маржинальности часть перевозчиков не выдержала груза финансовых обязательств и возвратила технику лизинговым компаниям. Возросло число банкротств, а увеличение сроков оплаты и рост просроченной дебиторской задолженности, продолжает топ-менеджер, только усилили дефицит оборотных средств.

Совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов подтверждает, что доходность многих российских перевозчиков снизилась до нулевой отметки, а в некоторых случаях — и минусовых значений. Переизбыток мощностей и демпинговые ставки со стороны серых перевозчиков привели к снижению тарифов и ограничили возможности для восстановления активности рынка, добавляет руководитель отдела логистики компании «Юнитрейд» Кирилл Лахин.

Кризис в отрасли усугублялся нехваткой квалифицированных водителей-дальнобойщиков и логистов. Кроме того, транспортные компании начали сталкиваться с новыми вызовами, связанными с эксплуатацией китайской коммерческой техники, включая случаи отзыва и приостановки действия одобрения типа транспортного средства на определенные модели китайских тягачей.

Спрос и направления

По итогам января—сентября в ATI.SU отмечают рост количества заявок как на внутренних (на 25%), так и на международных (на 45% в экспорте и 21% в импорте) направлениях. Впрочем, о значительном восстановлении спроса говорить преждевременно.

По мнению коммерческого директора «Курьер Сервис Экспресс» Сергея Волчкова, ожидать значительного роста заявок в 2025 году пока преждевременно. Несмотря на постепенное восстановление экономики, оно происходит неравномерно и ряд секторов испытывает сложности с поддержанием стабильного уровня заказов, считает он. «Спрос на автомобильные грузоперевозки постепенно возвращается к докризисным показателям, однако без резких всплесков активности»,— уверен топ-менеджер.

Директор по транспорту транспортно-логистической компании Natcar Евгений Большаков прогнозирует небольшую положительную динамику по внутрироссийским перевозкам: компании активнее восстанавливают объемы, но существенно оптимизируют логистику и спекулируют на тарифах. В международном сегменте, продолжает господин Большаков, несмотря на сезонный рост заявок и ставок фрахта, напротив, изменения будут минимальны из-за внешних ограничений.

Традиционно самыми популярными международными направлениями остаются Белоруссия и Казахстан, уточняет господин Вильде. «Хотя по Казахстану в третьем квартале мы увидели заметное сокращение спроса на импортные перевозки и его может обогнать Китай. Спрос на доставку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом раньше был не очень высоким, но из-за перегруженности железных дорог в 2025 году стал стремительно расти»,— рассказывает он.

Традиционно ежегодный прирост заявок на грузоперевозки из Китая, по данным директора по продажам Highway Logistic Group Данила Елина, составляет 15–20%. В 2025 году тенденция может повториться, поскольку ограничение карго-схем в Казахстане стимулировало переход клиентов на белую логистику, уточняет топ-менеджер.

Пиковые нагрузки

Конец календарного года в логистике — всегда оживленное и загруженное время: все спешат привезти грузы к Новому году, напоминает гендиректор Независимой сервисной компании Олег Черников. Сооснователь логистической компании Sigma Татьяна Патужная подтверждает предновогодний ажиотаж, поясняя, что он связан с желанием импортеров, особенно в сегменте китайского импорта, провести товары по «старым» ценам до изменения налогового законодательства. «Пик пришелся на ноябрь — начало декабря. Однако говорить о перегрузке логистической инфраструктуры, в частности пограничных переходов, не приходится — ситуация осталась в пределах сезонной нормы»,— говорит госпожа Патужная.

Впрочем, по оценке Евгения Большакова, сезонного всплеска спроса в этом году не произошло. «Отмечается небольшой рост в отдельных сегментах, но он существенно ниже ожиданий»,— уточняет он. По мнению коммерческого директора цифровой логистической платформы «Монополия» Алексея Бондаря, завершение 2025 года в отрасли автотранспортной логистики проходит в условиях умеренного спроса. Топ-менеджер вторит господину Большакову: традиционного сезонного пика так и не случилось: после кратковременного оживления в конце лета и начале осени рынок снова перешел к более спокойной динамике. «В целом ситуация остается непростой, экономическая активность в стране растет медленнее, чем ожидалось, а потребительская способность остается слабой. Даже сокращение числа транспортных средств на рынке, в том числе из-за изъятий лизинговыми компаниями, не привело к заметному укреплению спроса на перевозки»,— поясняет господин Бондарь.

Тарифы

По итогам 2025 года стоимость автоперевозок вырастет примерно на 10–15%, прогнозирует Сергей Волчков. Причина, по мнению топ-менеджера, в совокупности факторов: инфляции, постоянном росте цен на топливо и комплектующие, а также увеличении административных и нормативных требований. Господин Большаков считает, что рост цен составит 18–20%. Основной фактор — удорожание эксплуатации транспорта, уточняет он. Господин Филатов отмечает, что себестоимость грузоперевозок уже увеличилась более чем на 20% за счет повышения затрат на зарплаты персонала, топливо, ремонт техники, утилизационный сбор и лизинговые платежи. В следующем году, продолжает он, показатель может вырасти еще на 12%. Стоимость рефрижераторных автоперевозок, согласно данным руководителя группы по работе с ключевыми клиентами «СИВ Трансхолод» Дмитрия Шелгунова, может вырасти на 14–18%. В основном это будет связано с ростом стоимости топлива и обслуживания техники, а не с тем, что спрос превысит предложение, добавляет топ-менеджер. «Даже закупка отечественной техники затруднена: на "КамАЗы" формируются длительные очереди»,— рассказывает господин Елин. Изменения в налоговом регулировании, добавляет топ-менеджер, вынудят часть мелких транспортных компаний закрыться, часть — присоединиться к крупным игрокам, что также будет стимулировать рост ставок.

Перспективы и тренды

В 2026 году ожидаются дальнейший рост цен на перевозки и постепенное улучшение ситуации на рынке по сравнению с текущим годом, пусть и не слишком быстрое, отмечает господин Вильде. «Существенные изменения возможны только при изменении экономики в целом — например, при резком снижении ключевой ставки и возобновлении экономического роста»,— уверен он.

Ключевым фактором следующего года станет усиление налоговой нагрузки, отмечает господин Ашуралиев. «Планируется повышение НДС до 22%, отмена льготных ставок страховых взносов для субъектов МСП, а также снижение порога доходов по УСН, при превышении которого компания теряет право на освобождение от НДС. Участникам рынка также придется инвестировать в цифровизацию, включая внедрение электронных транспортных накладных»,— напоминает топ-менеджер. Для небольших компаний совокупность всех расходов может оказаться критичной.

Наталия Мирошниченко