Гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко: «Факторинг — топливо для успешной работы бизнеса вне зависимости от сроков оплаты контрагентов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «СберФакторинга» Денис Максименко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Генеральный директор «СберФакторинга» Денис Максименко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Факторинг остается востребованным продуктом, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию. В чем секрет этой устойчивости?

— Секрет в самой природе факторинга. Это инструмент краткосрочного финансирования, дающий бизнесу гибкость в решении ключевых финансовых задач — дефиците оборотного капитала и риске неплатежей. По сути, факторинг — топливо для успешной работы бизнеса вне зависимости от сроков оплаты контрагентов.

Сейчас на фоне высокой ключевой ставки компании независимо от сферы часто корректируют условия сотрудничества и расчетов, применяя отсрочку. А если возникает отсрочка, то перед поставщиком, конечно, возникает вопрос, откуда брать ресурсы, чтобы финансировать следующий оборотный цикл. Факторинг быстро его закрывает: отгрузил продукцию, оказал услугу — получи свои деньги. С одной стороны, защищаются интересы продавца, обеспечивается его ликвидность, с другой — поставщик своевременно восполняет оборотный капитал и сохраняет договорные условия.

— Когда ключевая ставка снизится, уйдет ли отсрочка и станет ли меньше востребован факторинг?

— Отсрочка не уйдет, она будет оставаться во взаиморасчетах, так как экономически необходима бизнесу. Например, крупным торговым сетям требуется время на доставку товара в магазины и его реализацию конечному потребителю. В связи с этим потребность в отсрочке для продавца останется. А поставщикам все также будут нужны оборотные средства. И тут факторинг, как и сейчас, будет не вспомогательным, а основным источником финансирования.

Более того, независимо от размера ключевой ставки факторинг будет развиваться, появятся новые тренды. В частности, будет расширяться количество точек проникновения факторинга в цепочку создания продукции: от этапов финансирования закупки сырья и производства до транспортировки готового товара. Факторинг начнет активно заходить в новые отрасли, где исторически преобладала предоплата, а не отсрочка платежа.

— Какие это отрасли?

— Отрасль транспортных услуг, например. Мы работаем с крупными логистическими компаниями и бизнесами из других отраслей, финансируя непосредственно саму услугу перевозки. Раньше было иначе: отсрочек платежа в этой сфере не было, либо они были минимальными. А сейчас отсрочка стала привычным условием взаиморасчетов.

— А что касается новых трендов? Какие-то из них вы уже наблюдаете?

— Не просто наблюдаем, но и непосредственно участвуем в их развитии. Сейчас клиенты все чаще выбирают решения «под ключ». Факторинг перестает быть инструментом исключительно для финансирования уже отгруженного товара. Он становится решением для любой затратной стадии производственного цикла. Что это значит? Клиент может получить в «СберФакторинге» средства на закупку сырья, чтобы получить дисконт или иные выгодные условия у продавца. После — средства на производство продукции. Когда товар готов и отгружен, финансирование переключается на стадию логистики и классической для факторинга оплаты поставки. Таким образом, для одного и того же клиента мы можем обеспечить полный цикл финансирования: от закупки сырья и производства до получения оплаты от покупателя. В текущей реальности факторинг, безусловно, удобное для клиента решение, позволяющее четко планировать расходную часть бизнеса и его ликвидность.

— То есть факторинг сможет заменить собой любой банковский продукт?

— Мы стараемся говорить языком решений, а не продуктов. Бизнесу нужно закрыть свои задачи — например, закупить сырье, оплатить аренду, произвести продукцию и доставить ее. Нам, в свою очередь,— детально разобраться в специфике бизнеса клиента и подсветить, какое решение и в какой момент будет для него оптимальным с точки зрения получения финансирования. Это может быть факторинг, аккредитив, кредит или другое решение. Для клиента не должно иметь значения, как это все называется. Важно только то, что мы, как финансовый партнер, помогаем закрыть потребности его бизнеса релевантным решением.

— «СберФакторинг» — лидер с долей рынка 34%. За счет чего вам удается быть полезными для клиентов?

— Мы изменили саму призму восприятия того, что делаем, поставив в центр внимания человека, клиента. И в данном случае от простой перестановки слагаемых — сервиса и клиента — результат поменялся значительно.

На всех этапах взаимодействия — от первой сделки до текущего обслуживания — в клиентский путь встроен запрос обратной связи. Он незаметен для клиента, но важен для нас, так как позволяет оперативно реагировать, устранять технические или сущностные проблемы, совершенствовать функционал и создавать сервис, который действительно работает на цели бизнеса.

Кроме того, онлайн-платформа «СберФакторинг» не просто удобная опция, а, по сути, стратегический инструмент. Клиент работает в едином цифровом кабинете по всем вопросам, связанным с поставками и их финансированием. Встроенные в платформу ИИ-агенты позволяют клиенту оптимизировать свои бизнес-процессы, снизить операционные затраты и освободить ресурсы для задач, связанных с развитием бизнеса.

— В завершение, как вы считаете, есть ли еще потенциал для развития российского рынка факторинга или он достиг плато?

— Факторинг на протяжении последних семи-восьми лет демонстрировал самые высокие темпы роста среди финансовых услуг: доля факторинга в ВВП выросла почти в два раза. Это показывает, что потенциал продукта далеко не исчерпан. Сейчас развитие в силу объективных обстоятельств замедлилось, но общий тренд на увеличение объема рынка сохранился.

Потенциалом для роста станут расширение факторинга в новые регионы и развитие отраслевых программ финансирования цепочек поставок, которые позволят глубоко интегрировать факторинг в операционную логику бизнесов. Благодаря цифровизации и внедрению искусственного интеллекта на всех этапах взаимодействия с клиентом факторинг будет трансформироваться под конкретные ситуации и потребности клиента.

Беседовала Мария Лебедева