Оптимизируйся или упади

Расходы лизинговых компаний растут: дефицит кадров, операционные издержки, давление процентных платежей. В таких условиях управлять «как прежде» — прямой путь к убыткам. Как оптимизировать процессы в кризис, размышляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин

Фото: Предоставлено НРА

Фото: Предоставлено НРА

Российский лизинговый рынок впервые за десятилетие столкнулся не с циклическим спадом, а с долгосрочным структурным кризисом. За первое полугодие 2025 года объем нового бизнеса рухнул на 45%, до 813 млрд руб. По прогнозам НРА, количество новых контрактов сократится с 621 тыс. предметов лизинга в 2024-м до 400 тыс. в текущем году. Высокие ставки сокращает спрос, платежеспособность падает, а малый бизнес попросту не может позволить себе лизинг.

При этом расходы растут: дефицит кадров, операционные издержки, давление процентных платежей. В таких условиях управлять «как прежде» — прямой путь к убыткам. Однако лидеры отрасли доказывают, что грамотная оптимизация расходов — это не урезание бюджетов в панике, а стратегический реинжиниринг, закладывающий фундамент будущего роста.

По мнению НРА, грамотная оптимизация расходов должна идти по следующим направлениям: улучшение управление стоком, цифровизация и автоматизация, внутренняя стандартизация и реинжиниринг бизнес-процессов, переосмысление клиентской ценности за счет внедрения экосистем. Уместно рассмотреть лучшие практики российского лизингового бизнеса по этим направлениям. Взять хотя бы проблему изъятого имущества, традиционно генерировавшую убытки. «Европлан» превратил ее в бизнес-направление: онлайн-маркетплейс плюс собственный реновационный центр в Москве. Предпродажная подготовка увеличивает остаточную стоимость автомобилей на 15–25%, а сервисы вокруг лизинга — страхование, телематика, управление автопарком — принесли компании 19% роста непроцентного дохода. Это уже не ликвидация стока, а управляемая маржинальность.

Цифровизация стала не модным словом, а инструментом радикального сжатия издержек. «Росагролизинг», переведя 75% заявок в онлайн через мобильный маркетплейс, сократил время сделки с дней до часов. Еще один пример: биометрия и системы фрод-мониторинга, которые активно использует Сбербанк в лизинговых продуктах, предотвращают 5–10% потенциальных убытков портфеля. Скорость перестала противоречить безопасности.

Стандартизация процессов позволяет масштабировать эффект. «ВЭБ-Лизинг» отказался от индивидуальных условий по мелким сделкам в пользу типовых модулей. Автоматическая генерация документов по шаблонам сократила трудозатраты юристов и менеджеров на 25–30%. CARCADE пошел дальше: точечная настройка маркетинга увеличила конверсию в заявки более чем вдвое, снизив стоимость привлечения клиентов.

Почему это критично именно сейчас? В методологии кредитных рейтингов НРА оптимизация затрат напрямую влияет на показатели рентабельности активов и капитала, достаточности капитала и покрытия долга. Стратегически выверенное снижение расходов может не просто удержать, но и повысить кредитный рейтинг лизинговой компании. А это снижение стоимости фондирования и более лояльное отношение банков-кредиторов, что обеспечивает долгосрочную финансовую устойчивость.

Современная оптимизация в лизинге — это синтез жесткого операционного контроля, управления рисками и инвестиций в цифровые сервисы. Компании, которые научились трансформировать издержки в конкурентные преимущества, выйдут из кризиса не ослабленными, а технологичнее и эффективнее. В новой реальности выживут не те, кто минимизирует расходы, а те, кто превращает их в основу для будущего устойчивого роста.