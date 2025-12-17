Спецтехника не едет

Рынок лизинга специальной техники демонстрирует негативную динамику последние 18 месяцев. Наиболее существенное снижение произошло в категориях дорожной и строительной техники и погрузчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2025 года объем нового бизнеса на рынке лизинга сократился на 48% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,38 трлн руб., следует из отчета «Эксперт РА». «Высокие процентные ставки оказали негативное влияние как на спрос со стороны клиентов, так и на их платежеспособность. Последнее подтолкнуло лизинговые компании снизить риск-аппетит, что с учетом падения инвестиционной активности бизнеса привело к сокращению количества лизинговых сделок на 38% за рассматриваемый период»,— приводят данные составители исследования. Причем в текущем году значительное падение объемов нового бизнеса показал как сегмент корпоративного лизинга, так и сегмент розничного. Так, по итогам трех отчетных кварталов объем нового бизнеса в сегменте корпоративного бизнеса составил 300 млрд руб., минус 56% в годовом сравнении, в сегменте розничного бизнеса — 1,076 трлн руб., минус 45% г/г. Для розничного сегмента это стало самым сильным падением за девять месяцев за четыре года. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период сегмент показал снижение всего на 4%, следует из материалов «Эксперт РА».

Падают все

Более узкие подсегменты на рынке лизинга также демонстрируют негативную динамику. «Девять из десяти крупнейших сегментов показали отрицательную динамику. Наибольшее падение нового бизнеса в абсолютном выражении показал сегмент грузовых автомобилей (минус 67%) из-за значительного снижения платежеспособности и спроса со стороны клиентской базы на фоне структурного кризиса в логистике. Сокращение объемов НБ в ж/д сегменте обусловлено снижением спроса на полувагоны из-за падения объемов грузоперевозок. Отрицательная динамика в сегменте строительной техники связана с общим замедлением темпов текущего строительства»,— перечисляют аналитики «Эксперт РА». Рынок лизинга специальной техники, к примеру, демонстрирует негативную динамику последние 18 месяцев ввиду снижения активности в строительстве, причем как в жилищном, так и дорожном, на фоне непростой внешней среды, продолжает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Так, наиболее существенное снижение произошло в категориях дорожной и строительной техники и погрузчиков — более 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтверждает тренд управляющий директор по лизингу автотранспорта и спецтехники «ВТБ Лизинга» Андрей Иванов. По оценкам Минпромторга России, по итогам 2025 года рынок специальной техники сократится примерно вдвое и составит около 280 млрд руб. Это снижение во многом связано с завершением крупных инфраструктурных проектов и высокой базой прошлого года, приводит данные генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин.

Потребуется время

Условия денежного рынка хоть и смягчаются, но все еще остаются сдерживающими, делая кредит и лизинг дорогими и, соответственно, рискованными для инвестиционных проектов и модернизации основных средств, средства бюджета сместили фокус с инвестиций в дорожное и жилищное строительство в другие, более приоритетные нужды, перечисляет господин Асатуров проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Кроме того, утилизационный сбор вырос с начала года и вырастет еще в будущем, закладывая предпосылки для роста цен на специальную технику, снижая потенциальный спрос, а налоговая реформа 2026 года усложнит операционное управление и добавит финансовой нагрузки для бизнеса, включая потенциальных клиентов лизинга, продолжает эксперт.

Впрочем, сегмент жилищного строительства может поддержать лизинг специальной техники в 2026 году, допускает Сурен Асатуров. Последние месяцы показывают рост динамики продаж квартир, а постепенное ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году вероятно поддержит наметившийся тренд.

Однако должно пройти время, чтобы подрядчики, которые непосредственно будут закупать оборудование в лизинг, смогли оправиться от простоя и перенастроить свои бизнес-процессы под растущий спрос, поэтому позитивный эффект для лизинга будет смещен во времени — вероятно, это произойдет во втором полугодии 2026 года, предостерегает он. «Что касается дорожной стройки, то в отсутствие геополитических изменений, которые могли бы стать триггером к пересмотру расходов бюджета, не вижу пока веских причин для существенного улучшения ситуации. Небольшую поддержку окажут необходимость поддержания состояния дорог и некоторая активизация финансирования инфраструктурных проектов»,— сомневается господин Асатуров.

Между стоком и дефицитом

Накопление непроданных остатков спецтехники на складах лизинговых компаний остается одним из главных вызовов для отрасли, признает генеральный директор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский. Переизбыток предложения на вторичном рынке спровоцирован массовыми возвратами техники в первом квартале 2025 года, подтверждает Андрей Иванов. Многие поставщики и лизинговые компании отмечают затоваривание складов. Это оказывает дополнительное давление на маржинальность и стимулирует участников рынка к распродажам, добавляет господин Алешкин. «Для отрасли сложилась негативная тенденция в работе со стоками изъятой спецтехники, поскольку должным образом оценить техническое состояние не представляется возможным, а транспортировка спецтехники с удаленных площадок лизингополучателей формирует существенную статью затрат. Некоторые ЛК адаптировались к сложившейся ситуации и сформировали новое направление в своем бизнесе, но в целом лизинговые компании по-прежнему сталкиваются с серьезными расходами в работе со стоками»,— говорит директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов.

«Однако в сегменте грузовой техники мы уже наблюдаем устойчивое превышение продаж над изъятиями: только за октябрь—ноябрь "ВТБ Лизинг" реализовал около 900 единиц, в то время как объем изъятий за тот же период оказался в 2,5 раза меньше. Всего за 11 месяцев текущего года компания продала из стока порядка 1,5 тыс. единиц прицепов, грузовой и специальной техники»,— оптимистичен Андрей Иванов. Доля китайской техники уже превышает 70% в большинстве сегментов специальной техники. При этом сохраняется локальный дефицит отдельных высокоспециализированных машин, что подчеркивает зависимость от импорта в определенных нишах, например среди уникальной горнодобывающей техники, описывает он ситуацию в отрасли.

Перспективы восстановления

«Государственные инвестиции в инфраструктуру и строительство будут стимулировать рост сегмента специальной техники и коммерческого транспорта. Точные масштабы и направления зависят от текущей экономической ситуации и конкретных стимулов»,— говорит первый заместитель генерального директора ЛК «Европлан» Илья Ноготков. Если смотреть на рынок в целом, то преимущественно преобладает дорожно-строительная, майнинговая и коммунальная спецтехника. Основным стимулом увеличения продаж в этих отраслях являются государственные меры поддержки и бюджеты в рамках таких программ, например программа ПАО "Дом.РФ", бюджет которой составляет 50 млрд руб. до конца 2027 года. Также мы предполагаем рост потребностей при строительстве инфраструктурных проектов на ближайшие годы за счет бюджета на нацпроекты, плюс часть производителей внесены в реестр локальной промышленной продукции — это дает доступ к льготам по субсидированию государством самого производителя, рассуждает Вячеслав Михайлов. Существуют планы по индустриализации и развитию промышленности. Запускаются проекты в машиностроении, нефтехиме, пищевой промышленности. Также отметим рост логистики, складской инфраструктуры и e-commerce в целом, продолжает он. Соответственно, будут расти продажи дорожно-строительной и строительной техники, кранов и манипуляторов и складской техники, рассчитывают в «Газпромбанк Лизинге».

Активнее всего парки спецтехники сегодня пополняют предприятия горнодобывающей промышленности, грузоперевозчики и компании, задействованные в строительстве масштабных инфраструктурных проектов. «В портфеле ГК "Интерлизинг" доля сделок со специальной техникой по итогам 2025 года составит около 28% продаж, и мы планируем сохранить этот показатель на сопоставимом уровне в 2026 году. Основу сегмента традиционно составляет землеройная техника, но в этом году заметно вырос интерес к складской и погрузочно-разгрузочной технике, что отражает активность предприятий в логистике и торговле»,— приводит пример Артем Алешкин.

Полина Трифонова