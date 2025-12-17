«Факторинг существенно улучшает платежную дисциплину контрагентов»

Управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов о том, почему все больше предприятий малого и среднего бизнеса используют этот инструмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка Управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка

— Какие конкретные выгоды получает малый и средний бизнес от использования услуги факторинга и каким образом этот финансовый инструмент помогает развитию именно данного сегмента предпринимательства?

— Факторинг изначально подразумевает предоставление целого комплекса услуг, однако многие предприниматели воспринимают его исключительно как способ быстрого привлечения денежных средств. При этом те компании, которые начинают активно пользоваться услугами факторинга, постепенно осознают дополнительные возможности, которые открываются им благодаря этому инструменту.

Во-первых, факторинг существенно улучшает дисциплину платежей контрагентов. Компаниям больше не приходится тратить усилия сотрудников отдела продаж на взыскание долгов, поскольку эта задача ложится на плечи фактора, который профессионально занимается контролем своевременности оплат. Наличие банка стимулирует покупателей избегать задержек с платежами, ведь нарушение обязательств перед банком может негативно сказаться на репутации и финансовом положении фирмы. Это особенно актуально, если наш клиент работает с небольшими покупателями и заказчиками.

Во-вторых, финансовый директор поставщика заметит существенное облегчение проблем с ликвидностью. Выручка поступает мгновенно, клиент не ждет окончания срока отсрочки по контракту с покупателем, что позволяет избегать кассовых разрывов и поддерживать стабильный оборот капитала.

— О каком уровне ставок мы сейчас говорим?

— Недавно, буквально в предыдущем месяце, мы начали интересную акцию специально для компаний малого и среднего бизнеса, в рамках которой предлагаем факторинг по ставке КС + 2,5%. Подобных условий для этого сегмента клиентов пока нет ни у кого на рынке, и мы стремимся привлечь внимание потенциальных клиентов к такому выгодному предложению. Акция доступна только для тех, кто впервые обращается за услугой факторинга в Альфа-банк.

Наша цель состоит в том, чтобы заинтересовать и вовлечь большее количество представителей малого и среднего бизнеса в использование инструмента факторинга. Для продвижения акции были задействованы крупные онлайн-площадки, охват аудитории составил около миллиона пользователей, а также использованы наши внутренние специализированные каналы коммуникации.

— Наблюдается ли на рынке такая закономерность: если клиенту отказывают в классическом кредите по результатам скоринга, его направляют к специалистам по факторингу, которые помогают подобрать подходящее решение?

— Несмотря на отсутствие ухудшения кредитных условий формально, реально доступ к традиционным займам для малого и среднего бизнеса стал заметно сложнее. Банки ужесточают процедуры оценки заемщиков, увеличивают процентные ставки и делают общий процесс одобрения кредитов крайне трудоемким и затратным для небольших компаний.

Именно поэтому большинство предпринимателей, столкнувшись с невозможностью получить традиционный кредит на приемлемых условиях, рассматривают вариант обращения к услугам факторинга. Если у компании есть подтвержденная дебиторская задолженность перед крупным предприятием, она автоматически получает привлекательное предложение по факторингу.

Такая схема взаимодействия заложена в самой структуре нашей работы. Менеджеры по обслуживанию клиентов поняли, что продавать классические кредитные продукты становится все труднее, хотя необходимость достижения поставленных планов остается прежней. Именно факторинг оказался прекрасным решением этой проблемы: компании получают финансирование быстро и эффективно, причем суммы, доступные через факторинг, могут быть значительными даже для небольших игроков рынка. Например, у нас есть случаи, когда мелкие компании получали факторинговые лимиты порядка 150 млн руб. благодаря своей успешной работе с гигантами рынков в ритейле или нефтегазовой отрасли, что было бы невозможно при обычном кредитовании.

— Какие ключевые сектора экономики преимущественно представлены компаниями малого и среднего бизнеса, пользующимися услугами вашего фактора? Появлялись ли в последнее время новые отрасли, представители которых начали активнее прибегать к факторингу?

— Что касается разнообразия отраслей в нашем портфеле, то Альфа-банк обладает значительным преимуществом по сравнению с конкурентами. Другие игроки рынка нередко сталкиваются с ситуацией, когда одна отрасль занимает до половины портфеля. Однако в нашем случае картина выглядит иначе: клиенты распределены равномерно по различным направлениям деятельности.

В сегменте малого и среднего бизнеса основную массу составляют торговые сети, как продуктовые, так и непродовольственные. За последние полтора года произошел значительный рост клиентов из числа поставщиков и подрядчиков нефтегазовых компаний. Причина проста: нефтяные гиганты увеличивают сроки оплаты поставок, вынуждая своих партнеров искать дополнительное финансирование.

Кроме того, наблюдается интересный эффект: если компания-должник сама подключается к факторингу, то ее платежная дисциплина улучшается. Понимая это преимущество, клиенты активно передают нам право взыскания долговых обязательств, снижая риски возникновения просроченных платежей.

Отдельно хочется упомянуть отрасль автодилеров, ставшую настоящей звездой прошлого года. Если посмотреть последние данные по рынку, то факторинговый портфель Альфа-банка в авто отрасли — почти 79 млрд руб. Для понимания масштаба нашей программы отмечу, что у нас в залоге постоянно находится около 20 тыс. автомобилей, то есть автодилеры регулярно делают выбор в пользу Альфа-банка для закупок авто — и это позволяет нам уверенно занимать лидирующую позицию на российском рынке факторинга для автодилеров. Более 300 автомобильных дилеров регулярно пользуются нашим сервисом факторинга, закупая автомобили с отсроченной оплатой и производя расчеты с производителями и дистрибуторами через нашу систему. Это яркий пример успешного развития новой сферы сотрудничества за последние полтора года.

— Какие дополнительные услуги Альфа-банка делают именно ваш факторинг наиболее привлекательным решением для клиентов малого и среднего бизнеса?

— Мы проделали огромную работу по оптимизации процесса обслуживания клиентов, используя современные технологии. Компании малого и среднего бизнеса, предпочитающие самостоятельное обслуживание без участия персонального менеджера, теперь проходят удобный путь от момента знакомства с предложением факторинга (например увидев рекламный баннер в личном кабинете с условиями КС + 2,5%) до получения финального решения. Весь процесс полностью реализован на цифровой факторинговой платформе.

Клиент подает заявку, заполняя минимум сведений, после чего мы проводим необходимые проверки, формируем предложение и оформляем договор. Подписание документов осуществляется удаленно, посредством электронной цифровой подписи, и также онлайн организован весь процесс обслуживания и выплаты финансирования. Сейчас почти 85% поставок наших клиентов мы финансируем максимально оперативно — клиент получает деньги в течение порядка 15 минут от заявки на выплату финансирования.

Компании ценят факторинг за надежность и оперативность, ведь часто денежные средства требуются немедленно. Помимо прочего, работая с факторингом, клиенты ощущают уверенность в защите своих финансовых рисков, так как банк принимает на себя обязательства по обеспечению выплат в случае возможных нарушений сроков платежей.

Дополнительным положительным эффектом является влияние факторинга на финансовую отчетность компании. Вместо растянутой дебиторской задолженности предприятие имеет реальные деньги на счету, сокращаются заимствования и расходы на привлечение ресурсов, что положительно отражается на показателях финансового состояния и привлекательности для инвесторов.

Многие компании приходят в Альфа-банк именно через факторинг, который служит своего рода «точкой входа» для дальнейшего пользования всеми нашими сервисами. После начала работы по факторингу клиенты часто подключают дополнительные банковские продукты, оптимально подходящие для их бизнеса, включая специальные отраслевые программы. Такой комплексный подход приносит ощутимую пользу и повышает общую привлекательность нашего банковского предложения.

Беседовала Полина Трифонова