Потенциал прироста

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), портфель российского рынка факторинга по итогам девяти месяцев 2025 года составил 2,530 трлн руб. За квартал показатель вырос на 5%, однако в годовом сравнении результат девяти месяцев текущего года оказался на 7% ниже. Объем выплаченного финансирования за отчетный период составил 7,280 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем финансирования клиентов снизился на 5%. Однако в третьем квартале 2025 года факторы выплатили клиентам около 2,7 трлн руб., что на 174 млрд руб. больше, чем во втором квартале текущего года, указано в материалах АФК. Безусловно, рынок факторинга, так же, как и другие сегменты финансового рынка, страдает от жесткой ДКП и общего снижения деловой активности, однако темпы снижения рынка куда медленнее. Так, для сравнения, по итогам девяти месяцев текущего года объем нового бизнеса на рынке лизинга составил 1,38 трлн руб. снизившись в годовом сравнении почти на 50%.

Факторы оптимизации

Такая динамика факторингового рынка свидетельствует о том, что все больше отраслей и бизнесов используют инструмент факторинга для оптимизации своих процессов в условиях кризиса. Тем не менее, по оценкам участников рынка, все еще остаются отрасли, в которых проникновение инструмента факторинга недостаточно. Факторинг в России пока недостаточно работает с отраслями, предоставляющими услуги в широком смысле, приводит пример исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Перспективы факторинга колоссальны, например в медицинских услугах, коммунальном хозяйстве, услугах доступа к ИТ-продуктам и интернет-инфраструктуре, образовании взрослых, креативных индустриях и индустрии развлечений, продолжает господин Шевченко. Основные трудности в перечисленных отраслях — это непрозрачность трансакций, высокая зависимость кредитного качества от качества самих услуг, которое зачастую невоспроизводимо и формируется не отраслевыми стандартами и практиками рыночной конкуренции, а отзывами потребителей и отсутствием у них доступных альтернатив. По оценкам «ВТБ Факторинга», инструментом недостаточно охвачены IT и цифровые услуги — их доля в общем портфеле факторинга менее 3%. Также недофинансированными остаются фармацевтика и биотехнологии, несмотря на их рост в более чем 20% ежегодно.

Не выжить без диверсификации

«В целом на рынке факторинга в 2025 году портфель смещается в сторону финансирования компаний нефтегазовой отрасли и бизнеса вокруг нее, а также в сторону автодилеров, крупнейших логистов и металлургов. Кроме того, растет спрос на агентский факторинг со стороны производственных компаний, которые до этого всегда скептически относились к этому продукту»,— добавляет управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов. Спрос на факторинг в вышеуказанных отраслях формируется из-за недостаточности оборотных средств у компаний. Долгий период высоких ставок и падение спроса на продукцию усугубили финансовое положение многих компаний в России, что закономерно приводит к желанию увеличить срок исполнения обязательств перед своими поставщиками и кредиторами. А в отрасли автодилеров рост интереса к факторингу связан с бесплатными отсрочками на машины, которые предлагают дистрибуторы при переходе дилера на работу по факторинговой схеме, поясняет он.

По результатам 2025 года факторинговый рынок демонстрирует рост и перераспределение внутри продуктовой структуры: заметно увеличились доля агентского факторинга и операции, ориентированные на финансирование цепочек снабжения, продолжает генеральный директор «ВТБ Факторинга» Константин Савельев. «И "ВТБ Факторинг" не является исключением — портфель компании фокусируется на сегменте со стабильным платежным потоком. Одновременно мы усилили работу по агентскому факторингу и развивали взаимодействие с клиентами за счет интеграции ИТ-систем. Все это совокупно уменьшает операционные риски и ускоряет цикл финансирования»,— указывает господин Савельев.

Индустриальный факторинг растет, признают в «СберФакторинге». «Этому есть несколько причин — ответственность за собственную экосистему поставщиков и подрядчиков, ожидания улучшения ситуации с процентными ставками, необходимость соблюдения установленных метрик, требующих улучшать работу с оборотным капиталом. Естественная частичная переориентация с внешнего рынка на внутренний улучшает качество договорных отношений между контрагентами, а факторинг становится одним из наиболее удобных расчетных инструментов. Грядущий год обещает дополнительный естественный прирост, который возможен при либерализации подходов ЦБ к формированию базовой ставки»,— говорят в компании.

«В реалиях 2025 года отраслевая диверсификация критически важна, ведь она снижает кредитные риски и обеспечивает устойчивость в условиях волатильности ставок и инфляции. Диверсифицированные портфели показывают рост на 10–15% выше, чем монопрофильные, благодаря распределению рисков по макроотраслям. Фокус на одной отрасли, например на нефтегазе, может дать краткосрочный эффект за счет концентрации экспертизы, но в 2025 году это привело к стагнации почти у четверти компаний. В принципе рынок факторинга не знает примеров узкоспециализированных факторинговых компаний, что, очевидно, свидетельствует о низкой эффективности такого подхода. Отметим, в факторинговых сделках всегда участвуют две стороны и, как правило, из разных отраслей»,— заключает Константин Савельев.

