Жители Железногорска завалили курский Соцфонд исками о чернобыльских отпусках

В 2025 году 30 жителей Железногорска в Курской области обратились в городской суд с исками к региональному отделению Социального фонда (СФР), в которых потребовали признать за ними право на получение ежегодного оплачиваемого дополнительного семидневного отпуска в соответствии с федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Суд уже рассмотрел 21 гражданское дело и встал на сторону истцов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что истцы просили дополнительный оплачиваемый отпуск за 2024 год, но в СФР им отказали, сославшись на то, что не был подтвержден факт проживания или работы в зоне с льготным социально-экономическим статусом до 2 декабря 1995 года. Вместе с тем, в суде было установлено, что во время аварии на ЧАЭС и после нее граждане постоянно проживали, учились и работали в Железногорске.

Катастрофа на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Авария сопровождалась выбросом огромного объема смертельно опасных радиоактивных веществ, она так или иначе затронула жизни миллионов людей. В мае 1991 года был принят закон РФ №1244-1, направленный на защиту прав и интересов граждан, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов.

По федеральному законодательству, чернобыльский отпуск оплачивает не работодатель, а СФР на основании заявления работодателя. В СФР следует представить сведения о регистрации по месту жительства с 26 апреля 1986 года либо со 2 декабря 1995 года. В законе № 1244-1 нет условия о выдаче специальных документов, подтверждающих право на получение меры социальной поддержки. В связи с этим документов, подтверждающих факт постоянного проживания и работы на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом (паспорт гражданина РФ с записью о регистрации по месту жительства, трудовая книжка и трудовой договор со сведениями о месте работы), для этого достаточно. Отпуск можно оформлять как вместе с основным отдыхом, так и отдельно от него. Чернобыльский отпуск не продлевается на праздничные дни, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией кроме случая увольнения работника. При смене работодателя сотрудник не может повторно оформить отпуск в текущем году.

В начале декабря «Ъ-Черноземья» также сообщал, что из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб.

Денис Данилов