Фигурант дела о покушении на Соловьева не признал вину в подготовке к убийству

Тимофей Мокий — один из обвиняемых по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева — частично признал вину в поджоге военкоматов в Рязанской и Тульской областях. При этом он отметил, что не хотел убивать журналиста, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

«Желания убить Соловьева, несмотря на его аморальные высказывания в своих передачах, у меня не было. Признаю я только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Это не был теракт, а моей целью было уничтожение имущества»,— заявил подсудимый.

Сегодня фигурант дает показания во 2-м Западном окружном военном суде. Он рассказал, что умеет изготавливать взрывчатку, однако бомбы никогда не делал и не помогал в этом другим фигурантам. По его словам, после совершения преступления он планировал уехать в Белоруссию, а оттуда — в одну из стран Европы. Для этого он заказал через даркнет поддельный украинский паспорт.

Всего обвиняемыми по делу проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. По версии следствия, они входили в созданную Андреем Пронским террористическую группировку. В материалах говорится, что в апреле 2022 года сотрудники украинской разведки предложили главе группировки за вознаграждение убить Владимира Соловьева. Для этого злоумышленники хотели установить взрывчатку на автомобиль журналиста, считает сторона обвинения.

