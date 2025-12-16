В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика

Власти Крыма изъяли имущество 84 лиц, сотрудничавших с Украиной. В их число вошел боксер Александр Усик, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Kin Cheung / AP Александр Усик

Фото: Kin Cheung / AP

По словам господина Константинова, Александр Усик поддерживает «нацистскую идеологию» и помогает украинской армии. «Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ»,— написал глава парламента Крыма.

Александр Усик — чемпион мира в супертяжелом весе. В июле ему присудили статус абсолютного чемпиона в этой категории, тогда он одновременно владел поясами WBA, WBO, IBF, WBC. В апреле 2022 года горсовет Симферополя лишил господина Усика звания почетного гражданина города из-за «действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации».