Искусственный интеллект не понял Рождество

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему бизнесу следует с осторожностью экспериментировать с контентом, созданным нейросетями.

К предпраздничному периоду все компании готовят что-то особенное, чтобы привлечь внимание публики. Так сделал и McDonald’s в Нидерландах, он выпустил ироничное видео о том, как много забот окружает нас перед тем, как все распакуют подарки, сядут за стол и расслабятся. На кадрах разные люди сталкиваются с кучей неприятностей под переделанную песню Энди Уильямса — теперь не про самый прекрасный, а про самый ужасный момент года. На видео семьи ругаются; человека, который волочит елку на велосипеде, обливает из лужи; закрепленные на машине коробки с подарками разлетаются на дороге, задев свод моста. Куча проблем и дома: елка оказывается неподходящего размера и выталкивает хозяев из комнаты, гирлянды все время запутываются, а родственники, с которыми необходимо проводить время, утомляют подростка своими навязчивыми разговорами. Сущий кошмар! Логично, что в завершение нет ничего лучше, чем зайти в привычное кафе и спокойно съесть привычную еду. Очевидно, McDonald’s как всегда сделал ставку на искренние переживания людей.

Но кое-что пошло не так, а именно — искусственный интеллект. Ролик, целиком сгенерированный ИИ, встретили в соцсетях с негодованием. Пользователи написали, что видео «разрушило рождественский настрой». Сложности людей в кадре многим показались неубедительными. Продакшн-студии, которая делала фильм, пришлось оправдываться: мол, да, люди не настоящие и все не настоящее, но на работу ушло несколько месяцев. И речь идет не просто о замене людей, музыки, сюжета на все искусственное, «просто расширяется набор инструментов», но работа по-прежнему требует внимания к каждому промпту и кадру. Рекламу так плохо встретили, что ее убрали из показов. McDonald’s пришлось оправдываться за искусственное видео и слишком стрессовый посыл. Этот случай ярко иллюстрирует, насколько аккуратными брендам необходимо быть, проводя эксперименты с нейросетями. К тому же крупным корпорациям уже начинают задавать этические вопросы о людях, которые могли бы работать над видео и получать деньги. Ведь так кому-то вообще никакого праздника на Рождество не достанется.

