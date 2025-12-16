Олег Дерипаска выдвинут на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Несколько региональных федераций по хоккею с мячом выдвинули кандидатуру бизнесмена Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России (ОКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

11 декабря на 78-м году жизни умер президент ФХМР Борис Скрынник, занимавший эту должность с 2009 года. 26 декабря пройдет внеочередная конференция ФХМР, на которой будет избран новый глава федерации. В ноябре на этот пост исполком организации выдвинул Сергея Мяуса, руководившего сборной России по хоккею с мячом с 2015 по 2017 год.

По словам господина Дегтярева, министерство спорта поддерживает кандидатуру Олега Дерипаски: «Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах». Глава ОКР подчеркнул, что господин Дерипаска «на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей». Он считает, что «управленческий опыт и ресурсы» предпринимателя «станут хорошим подспорьем» для развития этого вида спорта. Михаил Дегтярев уверен в том, что господин Дерипаска «справится с одной из актуальных задач» ФХМР — возобновлением рабочих отношений с Международной федерацией бенди по возвращению российских команд на мировую арену.

На прошедшем в ноябре форуме «Россия — спортивная держава» Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшем будущем ряд российских спортивных федераций возглавят бизнесмены из списка Forbes.

Таисия Орлова