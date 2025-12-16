В Оренбурге вынесли приговор по делу о диверсии на объекте транспортной инфраструктуры

Оренбургский областной суд признал виновным жителя Оренбуржья по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия и суда, в апреле подсудимый в мессенджере согласился на предложение неизвестного уничтожить объект транспортной инфраструктуры за деньги. После этого он получил необходимые инструкции и поджег железнодорожный батарейный шкаф.

Фигурант дела «осуществил разведку местности у базовых станций, принадлежащих одному из мобильных операторов». Подсудимый должен был уничтожить объекты связи, но сотрудники правоохранительных органов задержали его во время приготовления к совершению преступления.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме. В доход государства конфискованы 30 тыс. руб., полученные за совершение противоправных действий и мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что свои действия он снимал на телефон. Чтобы уничтожить базовую станцию оператора мобильной связи, он прибыл в село им. 9 Января Оренбургского района, сфотографировал объект и отправил неизвестному, чтобы получить дополнительные инструкции. Тогда его и задержали.

Руфия Кутляева