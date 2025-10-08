Житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в диверсии

В Оренбургский областной суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений по . «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле обвиняемый согласился с предложением неизвестного о поджоге объектов транспортной инфраструктуры за деньги. Предложение поступило через мессенджер. Обвиняемый «прибыл к батарейному шкафу железнодорожной станции, облил его бензином и поджег». Гражданин снял свои действия на телефон и отправил фотографии «куратору». После этого он получил деньги.

Через несколько дней жителю Оренбуржья поручили уничтожить базовую станцию оператора мобильной связи. Обвиняемый прибыл в село им. 9 Января Оренбургского района, сфотографировал объект и отправил неизвестному, чтобы получить дополнительные инструкции. Совершить задуманное не удалось, фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов.

Руфия Кутляева