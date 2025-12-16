Еще две подлодки проекта «Лада» заложат в 2026 году

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» планируют заложить в 2026 году, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. Адмирал сделал заявление после церемонии ввода в состав ВМФ дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки», также разработанной в рамках проекта 677.

«Мы приняли очередной корабль, еще два на разных этапах строительства, — сказал Александр Моисеев (цитата по ТАСС). — Думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей».

16 декабря АО «Адмиралтейские верфи» передало ВМФ дизель-электрическую подлодку «Великие Луки», заложенную в 2006 году. Подводные лодки проекта «Лада» отличаются низким уровнем шума, способны развивать скорость до 21 узла (38 км/ч) и погружаться на глубину более 300 м. Их назначение — борьба с подводными и надводными кораблями противника, защита военно-морских баз и нанесение ракетных ударов «Калибрами» по береговым объектам. Разработка субмарин проекта «Лада» началась в конце прошлого века. Первую подлодку «Санкт-Петербург» заложили в 1997 году и спустя 13 лет передали ВМФ.