В башкирском театре сочли уместной вставку песни Инстасамки в оперу

Вставка песни Инстасамки (Дарьи Зотеевой) «За деньги — да» в оперу «Севильский цирюльник» не испортила общее действие, а только подчеркнула актуальные темы корысти и власти денег в современном обществе. Об этом заявил гендиректор Башкирского государственного академического театра оперы и балета (БГТОиБ) Александр Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор БГТОиБ Александр Алексеев

Фото: БГТОиБ Гендиректор БГТОиБ Александр Алексеев

Фото: БГТОиБ

«В новостных порталах Уфы смелую современную арию Розины вырвали из общего контекста постановки и представляют чуть ли не как акт хулиганства»,— сказал господин Алексеев (цитата по «РИА Новости»). Он полагает, что замысел режиссера-постановщика оперы Сергея Широкова содержит глубокий подтекст и приближает прошлую эпоху к современному миру. Одним из примеров переосмысления оперы является грим персонажа Базилио и его парик-ирокез, добавил директор театра.

В пресс-службе уточнили, что фрагмент песни Инстасамки был вставлен в арию Розины не в оригинальном виде: была подготовлена специальная оркестровка, а текст переведен на итальянский язык.

Премьера оперы состоялась 12 декабря в Уфе. Как сообщали местные СМИ, несколько певиц БГТОиБ отказались от участия в постановке после решения режиссера Широкова включить в арию песню «За деньги — да». По словам директора театра, к исполнению партии готовились пять артистов. Дальнейший исполнитель главной партии пока неизвестен, указывал господин Алексеев.