На сцене Башкирского оперного театра исполнили песню Инстасамки

Во время премьеры оперы «Севильский цирюльник» в Башкирском государственном театре оперы и балета (БГТОиБ) солистка исполнила песню Инстасамки «За деньги — да» на итальянском языке под аккомпанемент оркестра.

Как сообщает Telegram-канал «Однажды в Башкирии», несколько певиц театра отказались от участия в постановке после решения режиссера включить композицию современной исполнительницы.

Премьера оперы состоялась 12 декабря. Режиссером постановки выступил режиссер телевизионных проектов телеканала «Россия», четырехкратный обладатель премии «ТЭФИ» Сергей Широков.

«Наша команда впервые в этом замечательном городе. Для нас это настоящий эксперимент и возможность поработать с артистами этого прекрасного театра,— заявлял Сергей Широков (цитата размещена на сайте БГТОиБ). — У новой постановки будет своя изюминка, в том числе, интересные детали, связанные с проекцией. Зрителей ожидает комическая опера, в которой есть актуальные приметы сегодняшнего дня. Возможно, мы удивим музыкальным и визуальным решением».

В афише БГТОиБ нет упоминаний о повторных показах «Севильского цирюльника» в версии Сергея Широкова.

