96 тысяч тонн молока вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала года

За девять месяцев 2025 года предприятия Удмуртии вывезли в другие регионы России 95,6 тыс. т молока, что соответствует аналогичному периоду 2024-го, следует из данных Удмуртстата. Объем ввоза молока в республику за год почти не изменился и составил 4,7 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вывоз сливочного и топленого масла, а также масляных паст из Удмуртии в другие регионы России за год вырос на 2% — до 8 тыс. т. Ввоз в республику этих продуктов, напротив, уменьшился на 10,3% — до 388 т.

Вывоз кисломолочных продуктов, за исключением сметаны, за год не изменился и остался на отметке 9,3 тыс. т. Ввоз «кисломолочки» из других регионов в Удмуртию составил 2,8 тыс. т., что соответствует аналогичному периоду 2024-го.

В другие субъекты страны республика отправила в первом полугодии 20,5 тыс. т сыров, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Ввоз этого продукта увеличился за год в три раза — до 1,8 тыс. т.

Напомним, с начала года Удмуртия вывезла 8 тыс. т молочной продукции, включая сухую молочную сыворотку, молочные коктейли, молоко, сыр и сливочное масло в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2024 года.