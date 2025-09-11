64,3 тысячи тонн молока вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года предприятия Удмуртии вывезли в другие регионы России 64,3 тыс. т молока, что соответствует аналогичному периоду 2024-го, следует из данных Удмуртстата. Объем ввоза молока в республику за год почти не изменился и составил 3 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вывоз сливочного и топленого масла, а также масляных паст из Удмуртии в другие регионы России за год вырос на 2% — до 5,1 тыс. т. Ввоз в республику этих продуктов, напротив, уменьшился на 10,3% — до 266 т.

Вывоз кисломолочных продуктов, за исключением сметаны, за год не изменился и остался на отметке 6,3 тыс. т. Ввоз «кисломолочки» из других регионов в Удмуртию составил 2 тыс. т., что соответствует аналогичному периоду 2024-го.

В другие субъекты страны республика отправила в первом полугодии 13,8 тыс. т сыров, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Ввоз этого продукта увеличился за год в три раза — до 1 тыс. т.

Напомним, 6,8 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Египет и Китай с начала года. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Лопатина