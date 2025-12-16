На Ставрополье усилят меры безопасности после нападения на школу в Одинцово

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях и проверить готовность персонала действовать в нештатных ситуациях после нападения на школу в подмосковном Одинцово. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Министерству образования края поручено проанализировать произошедшее и проверить работу охраны в школах и детских садах.

«Нельзя исключать, что произошедшее в Подмосковье могло быть заранее спланированной акцией. Поэтому важно, чтобы все взрослые сохраняли бдительность. Чтобы мы были внимательны к тому, с кем общаются наши дети в сети, какую информацию смотрят», — написал Владимир Владимиров.

Как ранее писал «Ъ», трагедия произошла в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Подросток напал на учащихся и, по информации СКР, ранил ножом охранника и убил ребенка.

Константин Соловьев