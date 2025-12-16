Евгений Корешков занял пост главного тренера клуба КХЛ «Трактор»
Челябинский «Трактор» объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Евгений Корешков (в центре, слева)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В начале регулярного чемпионата «Трактор» возглавлял канадец Бенуа Гру, который в прошлом сезоне впервые за 12 лет вывел команду в финал Кубка Гагарина. По личным обстоятельствам специалист покинул свой пост в ноябре. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен канадец Рафаэль Рише. Евгений Корешков вошел в штаб «Трактора» в качестве его помощника. На прошлой неделе Рафаэль Рише покинул челябинский клуб, он продолжит карьеру в омском «Авангарде».
«Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру»,— приводит пресс-служба «Трактора» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова.
«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 35 очков по итогам 36 матчей. 19 декабря клуб на своем льду примет магнитогорский «Металлург».