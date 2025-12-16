Зеленодольск получил 12 автобусов НЕФАЗ

Парк пассажирского транспорта Зеленодольска пополнился 12 городскими автобусами НЕФАЗ-5299-30-57, работающими на компримированном природном газе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Зеленодольску передали 12 автобусов НЕФАЗ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Зеленодольску передали 12 автобусов НЕФАЗ

Техника приобретена по программе льготного лизинга «Государственной транспортной лизинговой компании» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы будут работать на городском маршруте № 2.

Автобусы НЕФАЗ-5299-30-57 вмещают 92 пассажира, из них 31 место для сидения. Модель оснащена откидным пандусом и местом крепления инвалидной коляски. Двигатель мощностью 205 кВт работает на природном газе, коробка передач — шестиступенчатая автоматическая.

В октябре 80 автобусов НЕФАЗ получили Набережные Челны. Всего, по словам главы Минтранса Татарстана Фарита Ханифова, в 2025 году районы республики получили 120 автобусов.

Анар Зейналов