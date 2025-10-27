Набережные Челны получили 80 новых автобусов

Набережные Челны пополнили автопарк общественного транспорта 80 новыми автобусами «НЕФАЗ». Поставка осуществлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы министерства промышленности и торговли России, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Торжественная церемония передачи первых 50 автобусов состоялась 4 сентября. Ключи от машин городу вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Еще 30 единиц техники поступили в распоряжение города в сентябре — октябре этого года.

Каждая машина рассчитана на перевозку 111 пассажиров, оборудована системой экстренного вызова, автоматическим пожаротушением, антивандальными сиденьями и системой отопления салона.

Ранее сообщалось, что Набережные Челны получили 21 новый автобус по программе льготного лизинга.

Анна Кайдалова