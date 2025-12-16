Радик Габдуллин собирается покинуть пост зампреда Шестого кассационного суда
Как стало известно «Ъ-Волга», в Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление от зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина о сложении полномочий.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Радик Габидуллин работал с экс-председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым. В мае 2023 года господин Ефанов был досрочно отправлен в отставку после проверки Генпрокуратуры.
Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения о выкупе Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факте аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также о покупке дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.
В декабре прошлого года Генпрокуратура РФ добилась изъятия у ООО «Эра» земельного участка площадью 40 га на острове Поджабный в Самаре. Одним из собственников фирмы был Иван Ефанов – сын Александра Ефанова. В ноябре прошлого года суд изъял земельный участок у ООО «Хорс», которое тоже имеет признаки аффилированности с бывшим главой кассационного суда.
В ноябре 2022 года ВККС РФ объявила конкурс на пост главы ВС Татарстана. Тогда заявки на него поступили от Радика Габдуллина и зампред Верховного суда республики по уголовным делам Максим Беляев. Но позже господин Габдуллин взял самоотвод. После этого он снова заявил свою кандидатуру на пост главы ВС Татарстана, которая была отклонена.