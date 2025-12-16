Радик Габдуллин собирается покинуть пост зампреда Шестого кассационного суда

Как стало известно «Ъ-Волга», в Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление от зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина о сложении полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Радик Габидуллин работал с экс-председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым. В мае 2023 года господин Ефанов был досрочно отправлен в отставку после проверки Генпрокуратуры.

Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения о выкупе Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факте аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также о покупке дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

В декабре прошлого года Генпрокуратура РФ добилась изъятия у ООО «Эра» земельного участка площадью 40 га на острове Поджабный в Самаре. Одним из собственников фирмы был Иван Ефанов – сын Александра Ефанова. В ноябре прошлого года суд изъял земельный участок у ООО «Хорс», которое тоже имеет признаки аффилированности с бывшим главой кассационного суда.

В ноябре 2022 года ВККС РФ объявила конкурс на пост главы ВС Татарстана. Тогда заявки на него поступили от Радика Габдуллина и зампред Верховного суда республики по уголовным делам Максим Беляев. Но позже господин Габдуллин взял самоотвод. После этого он снова заявил свою кандидатуру на пост главы ВС Татарстана, которая была отклонена.

Евгений Чернов