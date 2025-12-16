«Торонто Мейпл Лифс» признан самым дорогим клубом НХЛ по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первое место занял «Торонто Мейпл Лифс». Стоимость канадского клуба оценивается в $4,4 млрд.
«Торонто» в третий раз подряд возглавил рейтинг Forbes. По сравнению с прошлым годом цена клуба выросла на 16%. Выручка «Мейпл Лифс» за 2025 год составила $375 млн, операционная прибыль — $191 млн.
Помимо «Торонто» в топ-10 самых дорогих клубов НХЛ вошли:
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — $4 млрд;
- «Монреаль Канадиенс» — $3,4 млрд;
- «Эдмонтон Ойлерс» — $3,2 млрд;
- «Лос-Анджелес Кингс» — $3,1 млрд;
- «Бостон Брюинс» — $2,9 млрд;
- «Чикаго Блэкхокс» — $2,8 млрд;
- «Филадельфия Флайерс» — $2,7 млрд;
- «Вашингтон Кэпиталс» — $2,55 млрд;
- «Детройт Ред Уингс» — $2,5 млрд.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» расположился на 23-й строке списка ($1,7 млрд). Рейтинг замкнул «Колумбус Блю Джекетс»($1,3 млрд).
За 2025 год средняя стоимость всех 32 команд НХЛ увеличилась на 15%, она составляет в $2,2 млрд. Оценка стоимости клубов НХЛ представляет собой стоимость предприятия (собственный капитал и чистый долг) и отражает экономическую ситуацию на каждой арене (включая не связанные с лигой доходы, которые поступают владельцу команды).