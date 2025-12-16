Песков: Путин и Трамп не созванивались после 16 октября

Последний раз президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 16 октября, как и сообщал Кремль, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, после этого контактов между ними не было.

«В целом это было сравнительно недавно»,— заметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос журналистов о том, когда был последний разговор лидеров США и России.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по инициативе российской стороны. Кремль пояснял, что российский президент хотел поздравить американского коллегу с прекращением огня в секторе Газа. СМИ писали, что обсуждались и условия России для разрешения российско-украинского конфликта. Разговор состоялся за день до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Лусине Баласян