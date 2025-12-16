Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина освободить медиамагната Джимми Лая

Президент США Дональд Трамп связался с лидером Китая Си Цзиньпином и попросил того выпустить из тюрьмы гонконгского оппозиционера и бывшего медиамагната Джимми Лая, сообщает Sky News.

Джимми Лай

Фото: Toby Melville / Reuters Джимми Лай

«Я говорил с президентом Си на эту тему и просил его рассмотреть возможность освободить его (Джимми Лая.— “Ъ”). Он пожилой человек, у него плохо со здоровьем, так что я попросил об этом. Посмотрим, что получится»,— заявил господин Трамп.

78-летний Лай был арестован в августе 2020 года в соответствии с законом о нацбезопасности, который был введен в действие после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. За пять лет, проведенных в заключении, Лай был осужден еще за несколько менее тяжких преступлений. В апреле 2021-го суд приговорил его к году тюрьмы за организацию незаконных акций протеста и участие в них. В мае 2021-го суд приговорил его еще к 14 месяцам лишения свободы за организацию акции протеста 1 октября 2019 года, приуроченной к 70-летию образования КНР. В декабре 2022-го — еще к пяти с половиной годам лишения свободы за нарушение договора аренды.

15 декабря Джимми Лай был признан виновным в нарушении закона о нацбезопасности, за что ему грозит пожизненное заключение. Предварительное слушание, на котором он сможет попросить о снисхождении, назначено на 12 января.

Кирилл Сарханянц