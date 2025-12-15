Бывший медиамагнат Гонконга признан виновным в подстрекательстве к мятежу

В суде Гонконга в понедельник оглашен вердикт по уголовному делу одного из самых ярых критиков властей Китая, бывшего медиамагната Джимми Лая, сообщает Associated Press. Он признан виновным в подстрекательстве к мятежу и сговоре с иностранными силами с целью публикации подстрекательских статей.

По информации Reuters, судья заявил о наличии неоспоримых доказательств сговора обвиняемого с другими лицами, включая сотрудников его газеты Apple Daily (издание закрыто), с целью подрыва национальной безопасности КНР. Бывший сотрудник Лая Марк Саймон был посредником в организации встреч с официальными лицами США для лоббирования ввода санкций против КНР и Гонконга. Судья подчеркнул, что у суда нет сомнений в том, что подсудимый «никогда не колебался в своем стремлении дестабилизировать Китай» и назвал его вдохновителем заговоров.

78-летний Лай был арестован в августе 2020 года в соответствии с законом о нацбезопасности, который был введен в действие после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. За пять лет, проведенных в заключении, Лай был осужден за несколько менее тяжких преступлений. Судебный процесс, который проводили трое судей без участия присяжных, внимательно отслеживался США, странами ЕС и Великобританией, подданным которой он является.

Медиамагнат виновным себя не признал. Ожидается, что приговор будет вынесен позднее, слушания начнутся 12 января. Ему грозит пожизненное заключение.

Эрнест Филипповский