Зять Трампа отказался от планов строительства отеля в Сербии

Компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, отказалась от строительства отеля в центре Белграда, сообщает The Wall Street Journal.

«Так как значимые проекты должны объединять, а не разделять, а также из уважения к сербскому народу и городу Белграду, мы отзываем нашу заявку и на данный момент выходим из этого дела»,— говорится в заявлении компании.

Affinity Partners объявила об этом через несколько часов после того, как сербская прокуратура предъявила обвинения в коррупции четырем местным должностным лицам в связи с этим проектом.

Планы построить офисно-жилищный комплекс Trump Tower Belgrade стоимостью $500 млн на месте здания генштаба, поврежденного в ходе натовских бомбардировок 1999 года, вызвали критику в Сербии. В 2024 году правительство страны заключило с Affinity Partners сделку, выделив ей в безвозмездное пользование сроком на 99 лет этот участок земли в центре Белграда. Однако сразу же после этого оппозиция стала активно критиковать эту сделку и устраивать протесты у здания генштаба, а сербская прокуратура начала проверку и заблокировала ее. В ноябре текущего года сербский парламент принял специальный закон, разрешающий строительство, несмотря на блокировку со стороны прокуратуры.

15 декабря сербская прокуратура предъявила обвинения министру культуры Сербии Николе Селаковичу, его помощнику и еще двоим чиновникам. Их обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Президент Сербии Александр Вучич, активно продвигавший этот проект, ранее критиковал прокуратуру за это расследование и обещал помиловать чиновников, вовлеченных в это дело.

Яна Рождественская