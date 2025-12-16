Силы ПВО за ночь сбили 83 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 64 беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, девять БПЛА сбили над Калужской областью, пять — над Смоленской областью, по два — над Московской областью и Крымом, один — над Тверской областью.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Смоленской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Москве на фоне атак БПЛА ограничил прием и отправку самолетов аэропорт Шереметьево.