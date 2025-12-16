Гордума Челябинска закрепила новые правила избрания мэра

Депутаты Челябинской городской думы закрепили в уставе муниципалитета новый порядок избрания мэра. Главу будут выбирать из кандидатов, предложенных губернатором, сообщает пресс-служба думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Новый порядок избрания мэра определен федеральным законом №33-ФЗ для городов, являющихся административными центрами регионов. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили закон, который закрепляет эти правила.

До последнего времени главу Челябинска избирали депутаты из числа кандидатов, которых определяет специальная комиссия по результатам конкурса.

Кроме того, депутаты гордумы на заседании 16 декабря внесли в устав поправки, определяющие полномочия заместителей мэра. Они смогут издавать правовые акты в пределах своих компетенций.

Виталина Ярховска