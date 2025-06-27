Мэр вне конкурса

В Челябинской области принят новый порядок избрания главы регионального центра. Мэра будут выбирать депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных губернатором. Члены представительного органа, принимающие соответствующие поправки в региональное законодательство, подчеркивают, что такой порядок установлен в соответствии с новым федеральным законом о местном самоуправлении. Правила избрания глав остальных муниципалитетов Челябинской области останутся прежними — с помощью конкурса. Эксперты считают, что «губернаторская модель» не требует имитации конкуренции и «делает честнее» процесс избрания глав, а также не исключают, что вскоре она распространится на все муниципалитеты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новому порядку, главу Челябинска будут выбирать в 2029 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По новому порядку, главу Челябинска будут выбирать в 2029 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области». В том числе он устанавливает новый порядок избрания главы регионального центра — депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных губернатором Челябинской области. Региональный закон был принят пока в первом чтении на заседании представительного органа 26 июня.

Председатель комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин подчеркнул, что региональный законопроект был разработан в связи с принятием федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В документе, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года, в дополнение к трем существующим способам избрания глав муниципалитетов — с помощью прямых выборов, депутатами из состава представительного органа или из числа отобранных комиссией кандидатов, добавлен еще один: мэра выбирают депутаты из числа кандидатов, представленных губернатором. Субъектам федерации предоставлено право выбора одного из четырех вариантов, но главу регионального центра можно избрать только одним способом — из предложенных губернатором кандидатур.

В утвержденном областном законе не прописан порядок предварительного рассмотрения главой региона и представления гордуме кандидатов на должность главы Челябинска. Он будет установлен отдельным документом.

Порядок избрания глав муниципальных и городских округов в Челябинской области в принятом законопроекте остался прежним: из числа кандидатов, которых определяет специальная комиссия по результатам конкурса.

Представители фракции «Справедливая Россия — За правду» воздержались от голосования по этому вопросу. «Мы понимаем, что в связи с законом №33-ФЗ нам надо внести правки в наше законодательство, но с учетом того, что партия и на федеральном, и на региональном уровне планомерно продвигает идею прямых выборов мэра, мы воздержимся от голосования»,— сообщил депутат законодательного собрания Павел Жолобов.

Большинством голосов депутаты приняли законопроект в первом чтении, чтобы, по словам Анатолия Брагина, дать возможность органам местного самоуправления обсудить изменения, учесть их мнения и предложения.

Уральский политолог Алексей Швайгерт считает, что переход на «губернаторскую модель» выборов глав муниципалитетов становится общероссийским трендом, который затрагивает не только региональные центры.

«Этот способ и ужесточает, и упрощает схему назначения глав городских и муниципальных округов. До сих пор нередки случаи, когда депутаты, которых контролировали местные элиты, могли очень долго блокировать проведение через конкурс кого-либо из кандидатов. В новой модели губернатор представляет кандидата, которого не надо специальным образом согласовывать. Этот способ не требует учета интересов элит, не нужно имитировать конкуренцию, когда все понимают, что результат уже заранее спроектирован. Новая процедура, что называется, честнее и проще. Вот она управленческая вертикаль: представленная губернатором кандидатура является обязательной к утверждению»,— сказал эксперт. По его словам, новая модель несет важный «психологический эффект».

«Фактически депутат, который пойдет против воли губернатора, не согласится с его кандидатурами, станет белой вороной. С конкурсной комиссией этот эффект был смазан, поскольку назначалась сложносоставная конкурсная комиссия, велись переговоры. Если депутат не был согласен, то он не оппонировал напрямую главе региона, можно было пытаться вести какую-то локальную политику. В нынешней модели депутат лишается прокладки в виде конкурсной комиссии. А несогласие с волей губернатора может очень сильно ударить по депутатским позициям»,— считает Алексей Швайгерт.

По его словам, все больше регионов выбирают именно новую модель для избрания глав всех муниципалитетов, а не только столиц субъектов, и не исключил, что в Челябинской области эта практика распространится на другие территории.

В Челябинске главу по новому порядку будут выбирать только в 2029 году. В ноябре 2024 года депутаты гордумы избрали мэром Алексея Лошкина, до этого 10 лет руководившего контрольно-счетной палатой региона. Он был одним из пяти кандидатов, отобранных комиссией по результатам конкурса. Изначально на должность претендовали почти 30 человек.

Юлия Гарипова