Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в деле «Ростова» и Норманна

Верховный суд Швейцарии встал на сторону футбольного клуба «Ростов» в деле против бывшего полузащитника «желто-синих» Матиаса Норманна. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Норвежский футболист досрочно расторг контракт с донским клубом без уважительной причины и покинул Россию после атаки украинского беспилотника на здание «Москва-Сити» в августе 2022 года. В этот момент Матиас Норманн выступал за московское «Динамо» на правах аренды.

Из России норвежец отправился в Саудовскую Аравию, где заключил соглашение с клубом «Аль-Раед». Международная федерация футбола (FIFA) обязала полузащитника выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,92 млн за расторжение контракта без уважительной причины. Решение подтвердил и спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), однако спортсмен и его представители подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Инстанция вынесла решение в пользу ФК «Ростов». Таким образом, дальнейшие обжалования со стороны игрока невозможны.

Константин Соловьев