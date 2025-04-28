Суд обязал Норманна выплатить неустойку «Ростову» в более чем 3 млн евро

Международный Спортивный арбитражный суд вынес окончательное решение по делу футбольных клубов «Ростов» и «Динамо» против Матиаса Норманна. Материалы опубликовали на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ростов» купил Норманна в 2019 году. За четыре сезона норвежец провел за клуб 51 официальный матч, в котором дважды отличился забитыми голами. Летом 2022 года футболист воспользовался разрешением Международной футбольной организации (FIFA), по которому после начала специальной военной операции легионеры могли приостанавливать трудовые соглашения с российскими клубами, и отправился в аренду в английский «Норвич», но уже через год вернулся в Россию, присоединившись в аренду к «Динамо» по соглашению между клубами из Ростова-на-Дону и Москвы.

Судебный процесс стартовал после того, Норманн самовольно покинул расположение клуба и улетел из страны в августе 2022 года. Полузащитник отправил «Ростову» и «Динамо» письма об одностороннем расторжении соглашений, сославшись на угрозу своей безопасности после попадания беспилотника в здание «Москва-Сити». Вскоре полузащитник присоединился к клубу «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Международная федерация футбола (FIFA) обязала полузащитника выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,92 млн за расторжение контракта без уважительной причины. Норманн подал апелляцию в CAS, однако также проиграл дело.

«Ответчик Матиас Антонсен Норманн должен выплатить истцу [ФК „Ростов“ — прим.ред.] 3 026 954,32 евро в качестве компенсации за нарушение условий контракта без уважительной причины, плюс 5% годовых от указанной суммы с 3 августа 2023 года до даты вступления платежа в силу», — говорится в решении суда.

Константин Соловьев