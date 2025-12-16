Председателем комитета дорожного хозяйства Челябинска утвержден Николай Юхарин

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска официально возглавил Николай Юхарин. С апреля 2025 года он занимал должность в качестве исполняющего обязанности председателя, сообщает пресс-служба мэрии.

Николай Юхарин работает в комитете дорожного хозяйства с 2020 года. За это время он прошел путь от начальника технического отдела до заместителя председателя.

Ранее исполняющим обязанности главы КДХ Челябинска был Дмитрий Шиляев. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2025 года его признали виновным в получении взятки в значительном размере. Суд установил, что в 2022 году Дмитрий Шиляе, будучи заместителем начальника отдела капитального строительства КДХ получил через посредника 30 тыс. руб. от замдиректора ООО «Уралдорстрой». Компания ремонтировала участок Западного шоссе по государственному контракту стоимостью 29 млн руб. Получив взятку, сотрудник КДХ умолчал о выявленных дефектах на дороге и не выдал предписание о временной приостановке работ.