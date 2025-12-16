ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам из-за взимания платы за регистрацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала еще 12 предупреждений операторам крупнейших аэропортов. По данным ФАС, они установили отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

ФАС усмотрела в действиях аэропортов «признаки навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям». Нарушения выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска. В случае неисполнения предупреждений ФАС пообещала возбудить антимонопольное дело.

На прошлой неделе аналогичные предупреждения служба выдала аэропортам в Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. В ФАС пояснили, что расходы на регистрацию пассажиров должны входить в базовый тариф за обслуживание, который регулирует государство. Позицию ФАС поддерживает Минтранс.