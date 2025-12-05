ФАС выдала предупреждения аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения главным операторам аэропортов Екатеринбурга, Сочи и Калининграда. В пресс-службе ведомства сообщили, что эти организации незаконно взимали с авиакомпаний дополнительную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Предупреждение отправили АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово». В пресс-релизе отметили, что расходы на регистрацию пассажиров должны входить в базовый тариф за обслуживание. Его регулирует государство. Операторы навязывают авиакомпаниям невыгодные условия договора, когда взимают с них отдельные тарифы, заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что позицию ФАС поддерживает Минтранс России. Если аэропорты не исправят ситуацию, ФАС возбудит антимонопольное дело. Ведомство продолжит отслеживать, предоставляют ли операторы других аэропортов доступ к платформам для регистрации пассажиров.