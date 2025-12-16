Пресс-конференцию ЦБ в день прямой линии Путина перенесли на более позднее время

Пресс-конференция, которую традиционно проводят после заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) по денежно-кредитной политике, 19 декабря начнется позже обычного. ЦБ сообщил, что брифинг состоится в 17:00, тогда как раньше его начинали в 15:00. В нем примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин.

19 декабря также пройдет прямая линия и пресс-конференция президента Владимира Путина. Мероприятие начнется в 12:00. В 2024 году пресс-конференция господина Путина продлилась около четырех с половиной часов. В этом году россияне отправили на прямую линию уже более 1,3 млн обращений.