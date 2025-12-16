В Британском правительстве призвали «Би-би-си» не уступать Трампу

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» поступила правильно, отстаивая свою позицию в споре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Стивен Киннок, передает Reuters.

По мнению министра, «Би-би-си» поступила правильно, когда принесла извинения за измененные цитаты господина Трампа в своем фильме. Однако теперь корпорация имеет полное право оспаривать любые юридические действия со стороны президента США, добавил он.

Дональд Трамп подал на «Би-би-си» в суд и требует компенсацию в размере $10 млрд за измененные фрагменты его речи в документальном фильме 2024 года. По мнению президента США, из-за измененных цитат создавалось впечатление, что он призывал своих сторонников к штурму вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года.

«Би-би-си» принесла извинения господину Трампу, признала ошибку в оценке ситуации и подтвердила, что монтаж создал ошибочное впечатление у зрителя. В корпорации при этом считают, что законных оснований для подачи иска о клевете нет.